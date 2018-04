„Fataal ongeluk Tesla kwam door bestuurder”

Het ongeluk met een Tesla Model X waarbij vorige maand in de Californische plaats Mountain View de bestuurder om het leven kwam, gebeurde doordat die niet goed op de weg lette. Dat zei Tesla in een verklaring.

Het ongeluk vond volgens Tesla op klaarlichte dag plaats en het zicht was prima toen de 38-jarige man tegen de middenberm botste en overleed. Hij maakte gebruik van de Autopilot-functie van zijn auto. Die is niet bedoeld voor volledig autonome besturing van de auto. Het systeem waarschuwde volgens Tesla meerdere keren, maar de bestuurder greep niet in.

De familie van het slachtoffer heeft hulp ingehuurd om te kijken of er juridische stappen tegen de autofabrikant kunnen worden genomen. Volgens Tesla worden bestuurders veelvuldig gewezen op hun eigen verantwoordelijk om de handen aan het stuur te houden.

Ongelukken met (deels) zelfrijdende auto’s liggen onder het vergrootglas vanwege de nog jonge technologie achter zulke auto’s en vraagstukken over de juridische verantwoordelijkheden. Tesla is van mening dat juist gebruik van Autopilot het verkeer juist veiliger maakt.