Fastned wint zaak bij Raad van State

Fastned heeft een overwinning behaald bij de Raad van State over vergunningsaanvragen voor shops bij snellaadstations. Het bedrijf wil bij diverse oplaadpunten langs de snelweg extra voorzieningen plaatsen, bijvoorbeeld toiletten en een ruimte waar koffie en broodjes kunnen worden geserveerd. Maar Rijkswaterstaat verstrekte eerder geen vergunning, onder meer vanwege zorgen over de veiligheid.

De zaak diende in 2017 al bij de rechtbank Amsterdam. De rechter oordeelde toen dat de afwijzingen onvoldoende waren onderbouwd en dat Rijkswaterstaat de aanvragen opnieuw moet beoordelen. De Raad van State is het daarmee eens.

Het gaat specifiek om twee locaties: Velder aan de A2 en De Horn aan de A7. Rijkswaterstaat zal nu opnieuw moeten gaan kijken naar de vergunningsaanvraag bij Velder. Voor De Horn is de vergunning in de tussentijd alsnog al verleend.

Fastned reageert verheugd. „Dit is goed voor elektrisch rijden”, aldus een woordvoerster. Fastned is in meer juridische gesteggel verwikkeld. Zo strijdt de onderneming al enige tijd tegen het verlenen van vergunningen van laadpalen aan uitbaters van tankstations. Hierover lopen verschillende procedures.