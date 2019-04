Fastned opent eerste Britse snellaadstation

Fastned opent zijn eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk. Het station, waar automobilisten elektrisch kunnen ‘tanken’, staat in de stad Sunderland in het noordoosten van het land.

Het snellaadbedrijf heeft nu meer dan negentig laadstations in bedrijf, die naast Groot-Brittannië ook in Nederland en Duitsland staan. Ook lopen er projecten voor de ontwikkeling van laadstations in België, Zwitserland en Frankrijk.

Fastned maakte onlangs bekend naar de beurs in Amsterdam te willen. Het bedrijf wil zo geld ophalen voor verdere uitbreiding in Europa. Daarbij mikt de onderneming op een netwerk van 1000 snellaadstations.