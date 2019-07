Fastned groeit stevig, blijft verliesgevend

De uitbater van snellaadstations Fastned is in de eerste helft van het jaar sterk gegroeid. Zowel de omzet, het aantal actieve klanten als de afzet van elektriciteit stegen fors ten opzichte van een jaar eerder. Fasned blijft echter verliesgevend.

De omzet steeg in de eerste zes maanden van 2019 naar 1,8 miljoen euro. Dat betekent een groei van 230 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal actieve klanten bedraagt 26.000, een groei van 174 procent. Onder de streep resteerde een verlies van 5,3 miljoen euro, wat bijna twee keer zo veel was als een jaar geleden.

Fastned heeft inmiddels snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en bereidt zich voor op de bouw van nieuwe oplaadpunten in België, Zwitserland en Frankrijk. Het laadbedrijf opende in de afgelopen zes maanden 16 nieuwe stations waardoor de teller inmiddels op 102 staat.