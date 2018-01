FastNed en MisterGreen eisen bescherming tegen oliereuzen

Verschillende bedrijven staken miljoenen euro’s in snellaadstations langs de Nederlandse wegen, omdat de grote oliemaatschappijen niet wilden. Nu elektrisch rijden aan een opmars bezig is, komen Shell en Esso echter ook met hun laadpalen.

Fastned en MisterGreen, uitbaters van snellaadstations in Nederland, dagen daarom de Nederlandse staat in een kortgeding dat woensdag dient in de rechtbank in Den Haag.

Waar gaat de rechtszaak over?

Fastned en MisterGreen vinden het onterecht dat de Nederlandse Staat toestemming geeft aan Shell en Esso om bij hun huidige tankstations palen te plaatsen voor het opladen van elektrische auto’s.

In december vorig jaar diende al een zaak tegen de staat. Toen ging het over een eenmalige toestemming aan Shell voor het plaatsen van een laadpaal langs de A1 bij Muiden. Die verloor fastned. In deze nieuwe zaak gaat het om de bescherming van de activiteiten van beide ondernemingen, om niet onder de voet gelopen te worden door grote jongens als Shell en Esso. En om de vraag waarom Fastned en MisterGreen geen servicevoorzieningen als een kiosk en toiletten bij hun stations mogen plaatsen.

Ze lijken nogal gebrand te zijn op de oliemaatschappijen.

Helemaal verwonderlijk is dat niet. De Nederlandse Staat heeft deze maatschappijen in 2011 herhaaldelijk gemaand om laadpalen te plaatsen bij hun huidige tankstations. Toen gaven ze niet thuis. De overheid heeft toen een open inschrijving geregeld. Onder meer Fastned en MisterGreen gingen de uitdaging aan en investeerden miljoenen euro’s in nieuwe snellaadstations. Zo heeft Fastned 201 concessies in de wacht gesleept en ondertussen ruim 60 stations gerealiseerd.

Nu het er op lijkt dat er geld te verdienen valt, komen de partijen die toen niet wilden, alsnog als grote concurrenten om de hoek.

Waarom mag er bij snellaadstations geen kiosk geplaatst worden?

De staat is eigenaar van de grond langs de snelweg en bepaalt dus wat wel en wat niet mag. Rijkswaterstaat verleent geen vergunning „in verband met de veiligheid.” Maar nu Shell en Esso ook laadpalen mogen plaatsen bij hun bestaande stations –waar wél een kiosk en toiletten zijn– spreken Fastned en MisterGreen van oneerlijke concurrentie.

En dus willen ze alleenrecht langs de snelweg?

Ze eisen dat de overheid de oliemaatschappijen geen toestemming verleent voor nieuwe laadpunten bij benzinestations en wegrestaurants op plekken waarvoor al een concessie is verleend voor laadpunten van Fastned of MisterGreen. Dat is op zich een logisch standpunt, maar zoals altijd is het de vraag of de rechter hier in meegaat.