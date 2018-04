Fastned breidt uit in het Verenigd Koninkrijk

Fastned breidt zijn activiteiten uit in het Verenigd Koninkrijk. Het concern gaat laadstations bouwen en exploiteren in de stadscentra van Newcastle en Sunderland.

Een onderdeel van de overeenkomst is dat Fastned zal samenwerken met onderzoekers van Newcastle University om beter inzicht te krijgen in het effect van laden op het elektriciteitsnetwerk. Ook zal de rol van elektrische auto’s en batterij-opslag in toekomstige elektriciteitsnetten onderzocht worden. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verdienmodellen voor laadinfrastructuur in de regio.

Fastned, dat mikt op een Europees netwerk van snellaadstations, wist vorig jaar al een opdracht binnen te slepen voor het bouwen en exploiteren van snellaadstations in en om Londen.