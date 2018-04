Fastned boekt meer omzet en minder verlies

Fastned, de grootste uitbater van snellaadstations voor auto’s in Europa, groeit hard. In 2017 nam de omzet met 133 procent toe tot ruim 530.000 euro.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarcijfers over 2017. In totaal werd er door 6279 klanten ruim 1 miljoen kWh bij Fastned geladen.

Fastned investeerde afgelopen jaar fors in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor snellaadstations. Mede hierdoor kwam het nettoresultaat uit op 5 miljoen euro negatief. Deels door de forse omzetgroei was het verlies iets lager dan in 2016.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: „De afgelopen zes maanden is de omzet bijna verdubbeld. Op drukke stations plaatsen we inmiddels laders bij om deze groei op te vangen. Daar zitten ook snellere 175kW-laders bij waarmee mensen hun auto vijftig keer sneller dan thuis kunnen opladen.”

Op dit moment werkt Fastned aan de bouw van meer dan dertig nieuwe laadstations.