Farmaciebedrijf Merck splitst in twee, ook in Nederland

Een deel van het Amerikaanse farmacieconcern Merck, ook bekend als MSD, splitst zich af in een nieuw bedrijf dat zich bezig gaat houden met vrouwengezondheid. Het bedrijf besluit in mei definitief wat de gevolgen worden voor de Nederlandse vestigingen. Het voorlopige plan is dat de vestiging in Oss onderdeel wordt van het nieuwe bedrijf.

Het plan is dat tussen de 1200 en 1500 van de 6000 Nederlandse medewerkers van MSD zullen opgaan in dit nieuwe bedrijf, dat voorlopig de naam NewCo draagt. Dat bevestigt een woordvoerder, die benadrukt dat dit niet zal leiden tot een verlies van werkgelegenheid. Het bedrijf moet de precieze invulling nog bepalen in samenspraak met de landelijke ondernemingsraad, de vakbonden en de raad van commissarissen. Merck heeft ook locaties in Haarlem, Boxmeer en De Bilt.

NewCo gaat zich behalve met vrouwengezondheid ook bezighouden met geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen, dermatologie en medicijnen tegen hart- en vaatziekten. MSD blijft zich bezighouden met oncologie, vaccins, ziekenhuiszorg en dierengezondheid.

De omzet van Merck steeg in het vierde kwartaal met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, naar 11,9 miljard Amerikaanse dollar. De winst groeide met 29 procent naar 2,4 miljard dollar.