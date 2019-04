Farmaceut Indivior beschuldigd van fraude

Farmaceut Indivior wordt door de Amerikaanse justitie beschuldigd van het illegaal opdrijven van het aantal recepten voor zijn medicijn Suboxone. Indivior zou miljarden dollars hebben verdiend door artsen en gezondheidszorgorganisaties voor te liegen dat een bepaalde versie van zijn middel tegen pijnstillerverslaving veiliger was dan dat van concurrenten.

Justitie eist een boete van minimaal 3 miljard dollar. Een dergelijke omvang zou het einde van het bedrijf kunnen betekenen. De aandelen van Indivior verloren in Londen ruim driekwart van hun waarde door het nieuws.

Indivior werd in 2014 door voormalig moederbedrijf Reckitt Benckiser op eigen benen gezet. De vermeende fraude zou al voor de afsplitsing hebben plaatsgevonden. Het is onduidelijk of ook Reckitt Benckiser door de Amerikanen zal worden aangepakt, het bedrijf zegt zelf dat de aanklacht niet tegen de groep is.

Indivior deed de laatste jaren goede zaken nu in de Verenigde Staten pijnstillerverslaving steeds meer als een probleem wordt onderkend. Dit jaar komt er al een generieke versie van Suboxone op de markt, waardoor het bedrijf al aanzienlijk minder waard was geworden op de beurs.