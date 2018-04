Farmaceut GSK mist zijn brexitmeevaller

GlaxoSmithKline (GSK) heeft het afgelopen kwartaal last gehad van de dure Britse pond. De Britse farmaceut rapporteert zijn cijfers weliswaar in ponden, maar verdient zijn geld voornamelijk in dollars. Daardoor profiteerde het bedrijf na het brexitreferendum nog flink van de koersdaling van het pond. Die meevaller is nu voorbij.

De omzet daalde in het eerste kwartaal met 2 procent naar 7,2 miljard pond. Als de koersontwikkelingen buiten beschouwing worden gelaten was er echter sprake van een omzetstijging van 4 procent.

Alle drie de divisies van GSK droegen bij aan de stijging van de opbrengsten, waarbij de tak die zich richt op vaccins zich het sterkst ontwikkelde met een groei van 13 procent. Dat is echter wel de kleinste bedrijfsafdeling, na farmacie en consumentengezondheid.

Onder de streep bleef bijna 550 miljoen pond over, waar dat een jaar eerder nog bijna twee keer zo veel was. Dat had onder meer te maken met eenmalige kosten.