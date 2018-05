Farmaceut Gilead bouwt fabriek in Nederland

De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences gaat in Hoofddorp een grote productielocatie bouwen. Die faciliteit voor dochterbedrijf Kite zal werk bieden aan zeker driehonderd mensen, aldus de onderneming woensdag.

Bij de locatie, die volledig operationeel moet zijn in 2020, zullen celtherapie├źn voor kanker worden gemaakt. Kite heeft recent nog een nieuwe locatie in Santa Monica in de Verenigde Staten gekocht van Astellas Pharma, voor onderzoek naar celtherapie.

Gilead kocht Kite vorig jaar voor bijna 12 miljard dollar. Gilead is een samenwerkingspartner van de in Amsterdam genoteerde biotechnoloog Galapagos.