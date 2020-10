Familiedagen Gorinchem uitgesteld tot meivakantie

De Familiedagen in Gorinchem gaan komende herfstvakantie niet door. De organisatie verplaatst het evenement voor de gereformeerde gezindte naar de eerste week van mei 2021. Dat gebeurt op verzoek van de overgrote meerderheid van de standhouders, aldus een donderdag verspreide verklaring.

Woordvoerster Nadine van Heijst zegt geen andere keus te hebben omdat „het sentiment onder bezoekers en deelnemers” de afgelopen dagen is veranderd. „Het coronavirus houdt ons in de greep. De behoefte om Familiedagen te verplaatsen nam door de actuele ontwikkelingen steeds meer toe.”

Lange tijd zag het ernaar uit dat de beurs door kon gaan, zij het in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen. „Deelnemers en bezoekers spraken hun vertrouwen uit. Ook voelden wij ons gesteund door de lokale overheidsinstanties en de veiligheidsregio”, zegt Van Heijst. Zij betreurt het besluit om te verplaatsen. „Maar het is de enige juiste beslissing op dit moment.”

De Familiedagen vierden in 2019 het tienjarig bestaan. Het evenement in Gorinchem trekt doorgaans in drie dagen tijd zo’n 20.000 bezoekers.