Familiebrouwerijen door corona volop in besparingsmodus

Naast grote bierconcerns, worden ook bij familiebrouwerijen de gevolgen van de tweede coronagolf steeds duidelijker. Veel kleinere spelers op de biermarkt zijn voor een relatief groot deel afhankelijk van restaurants en cafés, die opnieuw gedwongen dicht moeten. Daardoor moeten de kosten bij brouwers ook flink omlaag.

Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter merken als Bavaria, Swinckels en La Trappe, is in Nederland voor ongeveer de helft van alle omzet afhankelijk van de horeca. Nu de horecasluiting de resultaten keihard raakt, wordt volgens een woordvoerster „serieus gekeken naar personeelskosten.”

„Het kan absoluut zo zijn dat er arbeidsplaatsen verloren gaan”, aldus de zegsvrouw. Hoe concreet dit scenario is bij het 1800 medewerkers tellende bedrijf, kon ze nog niet aangeven. Ze legt daarbij uit dat al vorig jaar, voor de coronacrisis uitbrak, duidelijk werd dat Swinkels moest ingrijpen in de personeelskosten.

De kleinere Gulpener Bierbrouwerij verkoopt weliswaar bier in supermarkten, maar stelt dat door de gesloten eet- en drinkgelegenheden de komende maanden meer dan 50 procent van alle omzet wegvalt. „Dit houdt een bedrijf geen jaren vol. Bij ons zie je het geld dagelijks wegvloeien. Dan gaat het om miljoenen” zegt directeur Jan-Paul Rutten. „Dit jaar zullen we een zwaar verlies incasseren.”

De Limburgse brouwerij is sinds maart volop in de besparingsmodus, omschrijft Rutten de situatie. Daarbij wordt kritisch gekeken naar alle kosten die niet noodzakelijk zijn voor de bierproductie, zoals marketing en bepaalde investeringen. Inmiddels overweegt Gulpener, met in totaal 65 medewerkers, ook mogelijke besparingen op personeel.

Volgens koepelorganisatie Nederlandse Brouwers daalde de verkoop van bier in Nederland tussen maart en eind september met 12 procent. Daarbij daalde de verkoop aan horeca en voor evenementen met 65 procent. De onzekerheid rond de huidige gedeeltelijke lockdown speelt brouwers daarbij veel parten, legt directeur Lucie Wigboldus uit.

„We zien nog geen faillissementen, maar het is afwachten hoe het gaat lopen. Het zijn heel zware tijden voor de brouwers”, zegt Wigboldus. „De vraag is: wanneer stopt dit? Ondernemen is nu heel moeilijk, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren.”

Bierreus Heineken kondigde bij zijn derdekwartaalcijfers een reorganisatie op zijn hoofdkantoor en regionale kantoren aan. Het concern wil de personeelskosten met 20 procent omlaag brengen op die kantoren, waardoor een nog onbekend aantal banen verloren gaat.