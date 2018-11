Familie Blokker wil winkels Blokker verkopen

De familie Blokker zet een meerderheidsbelang in de gelijknamige winkelketen in de etalage. Volgens een woordvoerder van Blokker zijn er momenteel verkennende gesprekken gaande. Namen van geïnteresseerde partijen wilde hij niet naar buiten brengen.

Bij het verlieslijdende Blokker is de afgelopen jaren al flink de bezem door het concern gehaald, onder druk van forse concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. Het concern besloot zich volledig te richten op de Blokker-keten zelf. Andere ketens zoals Leen Bakker en Intertoys zijn verkocht en Marskramer is teruggebracht tot een franchiseorganisatie. De koerswijzigingen gingen eerder al gepaard met het sluiten van honderden winkels en het schrappen van bijna 2000 banen. Ook vonden er diverse wijzigingen plaats aan de top.

Het Blokker-concern staat sinds eerder dit jaar onder leiding van president-commissaris Michiel Witteveen. Hij denkt dat een „frisse wind” het bedrijf verder kan helpen, verklaarde hij tegen het Financieele Dagblad. „Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek, en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in.”

Blokker telt ongeveer 430 winkels in Nederland en circa honderd in België. Bij elkaar werken er zo’n 8000 mensen. Naast de Blokker-winkels vallen alleen de ketens Big Bazar en Maxi Toys nu nog onder het Blokker-concern. Het is de bedoeling dat die ketens ook worden verkocht. De familie Blokker heeft verder ook nog tientallen Xenos-winkels en interieurketen CASA in handen.