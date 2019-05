Fairtrade-bananen vinden gretig aftrek

Nederlanders hebben vorig jaar aanzienlijk meer bananen met het faitrade-keurmerk gekocht. In totaal belandden 38 miljoen kilo aan ‘eerlijke’ bananen in onze winkelmandjes. Dat is een stijging van 65 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, meldt de voor het label verantwoordelijke Stichting Max Havelaar.

De toename van het aantal verkochte fairtrade-bananen komt voor een groot deel door nieuw beleid van een aantal supermarkten. Onder meer ketens DEEN, Coop, Jan Linders en Boon’s Markt zijn vorig jaar volledig overgestapt op bananen met het keurmerk. Daardoor was van alle verkochte bananen een kwart fairtrade.

Met fairtrade-producten zet Max Havelaar zich in voor stabiele prijzen voor boeren in ontwikkelingslanden, onder meer door minimumprijzen te hanteren voor producten als koffie, thee en bananen. Daarnaast worden premies betaald voor boerencoöperaties, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor investeringen of scholingsprojecten. Het totaalbedrag aan premies uit Nederland steeg vorig jaar met 16 procent tot 6,8 miljoen euro. Hoeveel omzet fairtrade-producten in 2018 opleverden, is nog niet bekend.

Wel berekende marktonderzoeker GfK dat fairtrade bij een steeds groter deel van de Nederlanders bekend is. Zo kocht vorig jaar jaar 83 procent van alle Nederlandse huishoudens minstens een keer een fairtrade-product, terwijl dat een jaar eerder nog een kleine 78 procent was.