Faillissementen dwarsbomen groei luchthavens

Europese luchthavens kampten in september met het wegvallen van een aantal maatschappijen zoals Thomas Cook en Aigle Azur. De passagiersstroom op de vliegvelden groeide volgens cijfers van ACI Europe op jaarbasis nog wel met 2,2 procent, maar dat betekende de zwakste groei in zes jaar tijd.

ACI Europe stelt dat naast Thomas Cook en Aigle Azur het in de maand september ook einde oefening was voor XL Airways en Adria Airways. Dit zorgde met name op de luchthavens van Ljubljana, Parijs-Orly en Fuerteventura voor fors minder passagiers. Op IJsland werkte het eerdere faillissement van WOW nog door in de passagierscijfers.

In het derde kwartaal was op de Europese luchthavens sprake van een stijging van het aantal passagiers met 2,6 procent. Dat was in de eerste jaarhelft 4,3 procent. Verder blijft de situatie op de markt voor luchtvracht netelig. Voor de elfde maand op rij was daar sprake van een daling.

Volgens ACI Europe blijven marktomstandigheden uitdagend gelet ook op handelsspanningen en afzwakkende groei van de wereldeconomie. Dat Boeing-toestellen van het type 737 MAX nog altijd om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, helpt ook niet mee.