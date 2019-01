Faillissement Yukos definitief onrechtmatig

Het Russische vonnis waarmee oliebedrijf Yukos in 2006 failliet werd verklaard, wordt definitief niet erkend in Nederland. De Hoge Raad verwierp een beroep van het Russische bedrijf Promneftstroy tegen een eerdere uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Dat bedrijf heeft daardoor niet de aandelen van het Nederlandse dochterbedrijf Yukos Finance in handen gekregen.

De zaak draait om het faillissement van Yukos van Kremlin-criticus Michail Chodorkovski. De Russische overheid verklaarde het bedrijf in 2006 failliet nadat de staat eerder torenhoge belastingaanslagen op had gelegd. Volgens het gerechtshof waren die onwettig en stuurde Rusland doelbewust aan op het bankroet.

Al in 2007 stak de rechtbank in Amsterdam een stokje voor de verkoop van de aandelen van Yukos Finance. De Russische curator kon de Nederlandse dochter, waar de buitenlandse bezittingen ter waarde van honderden miljoenen euro’s onder vallen, volgens de rechter niet verkopen omdat hij daartoe niet bevoegd was.

„Vandaag is een mooie dag voor de rechtsstaat”, reageert voormalig Yukos-topman Steven Theede, die tegenwoordig bestuurder is van de Yukos Foundations. „We zijn blij dat het gelukt is om de internationale bezittingen van Yukos Oil te beschermen ten behoeve van de aandeelhouders, de uiteindelijke gedupeerden van de onteigening door het Kremlin.”