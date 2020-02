Failliet Hudson’s Bay betaalt huur voor februari alsnog

De Canadese winkelketen Hudson’s Bay, die zijn winkels in Nederland eind vorig jaar sloot, heeft alsnog de huur voor februari betaald voor zijn leegstaande winkelpanden. De curatoren van de failliete Nederlandse tak van het bedrijf twijfelden eerder of Hudson’s Bay daar nog voldoende geld voor had.

Februari was de laatste maand waarover de tien verhuurders van de veertien winkelpanden de huur kregen volgens hun huurcontracten. Vanaf maart heeft het moederbedrijf van Hudson’s Bay in Canada geen contractuele verplichtingen meer. In plaats daarvan kunnen de verhuurders zich beroepen op meerjarige huurgaranties, die optellen tot honderden miljoenen euro’s. Die afspraken zijn wel minder hard dan een huurcontract.

Hudson’s Bay maakte bij zijn komst naar Nederland langlopende huurafspraken vanuit de ambitie om de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap in te nemen. Maar dat mislukte. De rechtbank in Amsterdam verklaarde Hudson’s Bay Nederland op 31 december bankroet.

Het is onbekend of de verhuurders al contact hebben gezocht met de Canadezen over de huur in maart of de maanden daarna, zegt de curator. Hij weet ook niet of de verhuurders inmiddels kopers of onderhuurders hebben gevonden voor de leegstaande filialen.