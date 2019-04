Facilicom stoot belang in cateraar Albron af

Cateraar Albron gaat zelfstandig verder. Facilitair dienstverlener Facilicom kondigde in 2016 nog aan een meerderheidsbelang op te willen bouwen in Albron, maar ziet daar nu van af. Het reeds vergaarde minderheidsbelang wordt overgedragen aan de Stichting Albron, die daarmee weer volledig eigenaar wordt.

Facilicom, met in 2017 een jaaromzet van 1,2 miljard euro, is vooral bekend van zijn schoonmaak- en beveiligingsdiensten. Volgens topman Geert van de Laar blijft zijn concern een breed pakket aan diensten leveren. Voor Albron ziet hij in de toekomst een rol als strategische partner weggelegd.

Albron timmert de laatste tijd hard aan de weg op vlakken die buiten de traditionele bedrijfscatering vallen. Zo exploiteert de onderneming horeca in vakantieparken. Vorig jaar opende Albron daarnaast het circulaire restaurant The Green House in Utrecht.

De komende weken vindt de uitwerking van het genomen besluit plaats. Tot die tijd willen de partijen verder geen inhoudelijke mededelingen doen over de zelfstandige toekomst van Albron.