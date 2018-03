Facebookbaas Zuckerberg spreekt personeel toe

Facebooktopman Mark Zuckerberg spreekt vrijdag voor het eerst zijn personeel toe sinds deze week ophef ontstond over gelekte gebruikersgegevens. Daarbij gaat hij samen met operationeel eindverantwoordelijke Sheryl Sandberg naar verwachting ook in op vragen over de kwestie.

Het gaat om een interne live-videoverbinding voor al het personeel wereldwijd, een gebruikelijke manier voor Zuckerberg om zijn medewerkers bij te praten. Medewerkers lopen volgens bronnen met flink wat vragen rond.

„Mark, Sheryl en hun teams werken non-stop om alle feiten op een rij te krijgen en de nodige stappen te nemen”, zei een Facebookvertegenwoordiger eerder. „Het hele bedrijf is boos en we voelen ons misleid.” Facebook houdt Cambridge Analytica verantwoordelijk. Dat data-analysebedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben bemachtigd zonder toestemming van gebruikers. Er loopt een onderzoek naar Facebook om te kijken of de onderneming daarbij zelf in de fout is gegaan met privacygegevens.