Facebookbaas Zuckerberg belooft beterschap

Facebook zet stappen om data op zijn platform beter te beschermen tegen misbruik. Dat meldde het bedrijf in een verklaring. Topman Mark Zuckerberg trok het boetekleed aan en zei dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd.

Facebook kwam onder vuur te liggen door een een schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf speelde een rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken.

Het techbedrijf zegt nu de eigen diensten onder de loep te nemen. Daarbij worden ook alle apps van Facebook onderzocht.

Volgens Zuckerberg heeft Facebook de verantwoordelijkheid om gegevens te beschermen. „Doen we dat niet dan verdienen wij het niet om diensten aan te bieden”, aldus de topman. Hij meldde verder dat er al hier en daar verbeteringen zijn doorgevoerd, maar ook dat het bedrijf fouten heeft gemaakt die in de toekomst voorkomen moeten worden.

In eerste instantie worden apps onderzocht die toegang hadden tot grote hoeveelheden informatie. Ontwikkelaars die niet instemmen met de grondige check worden verbannen van de platformen van Facebook. Verder wordt de toegang tot gegevens bemoeilijkt om andere vormen van misbruik te voorkomen. Wordt een app bijvoorbeeld drie maanden niet gebruikt, dan wordt de toegang die ontwikkelaars tot de gebruikersgegevens heeft geblokkeerd.

Verder wordt het privacybeleid van Facebook beter zichtbaar in de nieuwsfeed. Daarmee wordt het voor Facebookgebruikers beter zichtbaar welke apps toegang hebben tot bepaalde gegevens.

Naast Zuckerberg was ook operationeel directeur Sheryl Sandberg schuldbewust. Ze zei dat Facebook de afgelopen dagen heeft gebruikt om een „volledig plaatje te krijgen” over wat er mis is gegaan. Daarbij erkent ze dat Facebook in de zaak omtrent Cambridge Analytica tekort is geschoten.