Facebook zag gebruikerspiek in coronakwartaal

Facebooks sociale netwerken zijn in het tweede kwartaal vaker gebruikt omdat mensen in delen van de wereld te maken hadden met lockdowns. Zowel het aantal dagelijks actieve gebruikers als de maandelijks actieve gebruikers steeg met 12 procent op jaarbasis. Daarmee is wel een piek bereikt, want Facebook verwacht dat de aantallen in het derde kwartaal gelijk blijven of zelfs licht dalen als mensen weer andere activiteiten kunnen ondernemen.

De inkomsten uit advertenties, de belangrijkste inkomstenbron voor Facebook, stegen met 10 procent. Daarmee ging het socialemediabedrijf in tegen de trend, want veel traditionele media merkten juist dat bedrijven kostenbesparingen doorvoerden en onder meer hun advertentiebudget verkleinden. De totale omzet van Facebook kwam uit op 18,3 miljard dollar tegen 16,6 miljard dollar een jaar eerder.

Onder de streep bleef een winst van 5,2 miljard dollar over. Dat is een verdubbeling van een jaar eerder toen er veel meer geld opzij werd gezet voor belastingen.

In juli ziet Facebook de advertentie-inkomsten opnieuw toenemen met zo’n 10 procent op jaarbasis. Dat groeitempo voorziet de techreus ook voor het hele kwartaal, ondanks een boycot van een groep grote adverteerders die vinden dat het bedrijf te weinig doet om haatzaaien en racisme tegen te gaan.