„Facebook verloor miljoenen gebruikers in VS”

Facebook is in de Verenigde Staten sinds 2017 miljoenen gebruikers kwijtgeraakt. Dat stelt marktonderzoeker Edison Research in een onderzoek waar de Amerikaanse nieuwssite Marketplace over schrijft.

In totaal gaat het om ongeveer 15 miljoen gebruikers, waarvan de meeste in de gewilde groep van 12 tot 34 jaar vallen.

De daling bij Facebook is vooral te wijten aan veranderend gebruik van sociale media, stellen de onderzoekers. Zo groeit Instagram, dat eigendom is van Facebook, wel.

Overigens is er niet alleen maar slecht nieuws voor Facebook. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder weet het bedrijf nog nieuwe gebruikers te trekken. Bovendien is Facebook nog altijd het meest gebruikte sociale medium in de VS. 61 procent van de Amerikanen gebruikt Facebook.