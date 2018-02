Facebook schikt ruzie over beursgang

Facebook betaalt 35 miljoen dollar aan investeerders om een ruzie over de gang van zaken rond de beursgang van het bedrijf in 2012 af te wikkelen. Het technologiebedrijf erkende in de schikking niet in de fout te zijn gegaan.

De zaak was aangespannen door een Amerikaans pensioenfonds dat destijds geld stak in Facebook. Volgens investeerders was het bedrijf te optimistisch over zijn winstverwachtingen en de ontwikkelingen van de mobiele markt en werden beleggers daardoor misleid.

Facebook werd bij de beursgang bijna zes jaar geleden gewaardeerd op 104 miljard dollar, nog altijd een record voor een beursdebuut. De introductie van het aandeel verliep echter niet vlekkeloos. In de eerste week verloor het bedrijf bijna een kwart van zijn waarde. Inmiddels is Facebook ongeveer een 500 miljard dollar waard.