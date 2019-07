‘Facebook schikt ook met beurswaakhond SEC’

Facebook kondigt woensdag ook een schikking aan met beurswaakhond SEC. De socialmediagigant betaalt daarbij mogelijk een boete van meer dan 100 miljoen dollar. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van een ingewijde.

De aankondiging van de boete zou bovenop de bekendmaking van een nog grotere schikking komen. Naar verluidt schikt Facebook met marktwaakhond FTC voor 5 miljard dollar in een onderzoek naar een reeks privacyschandalen. Dat is inclusief het lek waardoor persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers bij het campagnebureau Cambridge Analytica terechtkwamen, terwijl dit bedrijf daar geen toestemming voor had.

De SEC opende vorig jaar eveneens een onderzoek naar Facebook wegens het schandaal met Cambridge Analytica. Deze toezichthouder verdenkt het bedrijf van Mark Zuckerberg ervan beleggers niet tijdig te hebben gewaarschuwd over externe partijen die privacyregels van Facebook hadden overtreden.