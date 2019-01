Facebook schiet omhoog op Wall Street

Facebook schoot donderdag omhoog op Wall Street, na beter dan verwachte cijfers van het socialmediabedrijf. Beleggers in New York verwerkten ook resultaten van een groot aantal andere toonaangevende ondernemingen, zoals Tesla, Microsoft en General Electric (GE). De Amerikaanse beurzen lieten bij opening een wisselend beeld zien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent lager op 24.873 punten. De brede S&P 500 ging licht omlaag tot 2681 punten. De technologiebeurs Nasdaq, met daarin Facebook, steeg 0,4 procent tot 7213 punten.

Facebook liet sterke groeicijfers zien ondanks de reeks privacyschandalen die het bedrijf dwars zaten. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg flink en er werd een recordwinst in de boeken gezet. De koers van Facebook won ruim 11 procent.

Tesla leverde 2,5 procent in. De maker van elektrische auto’s verraste met het nieuws dat financieel directeur Deepak Ahuja vertrekt en opgevolgd wordt door de 34-jarige Zach Kirkhorn. Tesla boekte wel voor het tweede kwartaal op rij winst en het bedrijf zegt voldoende geld in kas te hebben. Softwarebedrijf Microsoft deed goede zaken met zijn clouddiensten en zette een winst in de boeken. Desondanks verloor het bedrijf ruim 2 procent aan beurswaarde.

Chipmaker Qualcomm (min 0,5 procent) zag de omzet flink dalen na het verlies van Apple als klant. Wel maakte het bedrijf winst. Industrieel concern GE zag het verlies over heel 2018 stijgen, maar boekte een bescheiden winst in de laatste drie maanden. Ook maakte GE bekend een schikking te hebben getroffen met de Amerikaanse justitie over zijn voormalige hypotheekverstrekker WMC. GE toonde een plus van 7,6 procent.