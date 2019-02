„Facebook praat over miljardenschikking VS”

Socialmediabedrijf Facebook praat met de Amerikaanse toezichthouder FTC over een mogelijke miljardenschikking. Dat hebben ingewijden tegen persbureau Bloomberg gezegd. Aanleiding daarvoor zijn verschillende schandalen, waaronder dat met Cambridge Analytica, waarbij Facebook het niet zo nauw nam met de privacy van zijn gebruikers.

Met de schandalen zou Facebook de regels van een eerdere schikking in 2011 hebben overtreden. Dat is essentieel, want de FTC kan alleen boetes uitdelen aan bedrijven die opnieuw in de fout gaan. De maximale boete bedraagt 40.000 dollar per overtreding. Cambridge Analytica kreeg data van 50 miljoen Facebook-gebruikers in handen.

Er is nog geen specifiek schikkingsvoorstel gedaan, volgens de bronnen. Als dat er wel komt, dan hebben de vijf FTC-commissarissen daar de finale stem over. Vanuit de politiek en privacyvoorvechters is er veel druk op de FTC om een forse boete uit te delen.