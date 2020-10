‘Facebook: opbreken bedrijf is geen optie’

Het opbreken van Facebook als mogelijke straf voor te veel marktmacht is geen optie. De verschillende onderdelen zijn zo ver geïntegreerd dat splitsing miljarden zou kosten en ook onveiliger zou zijn voor consumenten. Dat schrijven advocaten namens de socialemediareus in een voorbereide verdediging, mocht de Amerikaanse regering een opsplitsing van Facebook voorstellen. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal die dat document inzag. Deze maand wordt een rapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over onder meer Facebook verwacht.

Als de overheid op splitsing van Facebook en dochters Instagram en WhatApp zou inzetten, zou het ingaan tegen de wet, menen de door Facebook ingehuurde advocaten. Daarnaast zou een dergelijke stap consumenten meer kwaad doen dan wat opleveren. Volgens de krant bevat het document weinig juridische verwijzingen en technische taal, waardoor het mogelijk meer bedoeld is om politici en consumenten te beïnvloeden.

Facebook is al langer bezig om de chatgedeeltes van Facebook, Instagram en WhatsApp aan elkaar te knopen. Vorige maand maakte het bedrijf bekend dat Instagram-gebruikers en Facebook-gebruikers met elkaar kunnen chatten.

In het document stellen de advocaten van Facebook ook nog dat als de politiek met terugwerkende kracht naar de overnames van Instagram en WhatsApp zou willen kijken, dat de wens van het bedrijfsleven om overnames te doen zou beïnvloeden.