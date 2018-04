Facebook: ook gegevens Nederlanders gelekt

Ook de gegevens van ruim 89.000 Nederlandse Facebookgebruikers zijn mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat heeft Facebook laten weten. Wereldwijd gaat het volgens de laatste cijfers om tot wel 87 miljoen mensen, voornamelijk Amerikanen. Eerdere schattingen gingen nog uit van ongeveer 50 miljoen gebruikers.

De kwestie leidde de afgelopen weken tot veel ophef over de gebrekkige privacybeveiliging bij Facebook. Cambridge Analytica speelde een kwalijke rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. Facebook zag door het schandaal al miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen.

Het techbedrijf weet overigens niet precies van hoeveel mensen gegevens zijn verzameld. Dat heeft te maken met de wijze waarop Cambridge Analytica aan de info kwam. Het bedrijf verspreidde een soort persoonlijkheidstest via Facebook. Gebruikers die daaraan meededen gaven niet alleen inzage in hun eigen persoonlijke gegevens, maar ook in die van hun vrienden. In Nederland hebben maar heel weinig mensen daadwerkelijk aan de quiz meegedaan.

Topman Mark Zuckerberg van Facebook heeft aangekondigd volgende week naar het Amerikaanse Congres te gaan om tekst en uitleg te geven over het privacyschandaal. Woensdag sprak hij telefonisch al met journalisten. Hij is ervan overtuigd dat hij nog steeds de juiste persoon is om leiding te geven aan Facebook, zo vertelde hij onder meer.

Zuckerberg bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Naar aanleiding van het schandaal heeft Facebook nu ook zijn algemene voorwaarden bijgewerkt. De update is bedoeld om alles duidelijker en helderder te maken door eenvoudigere taal te gebruiken, stelt het bedrijf. Onlangs werden de privacy-instellingen ook al beter zichtbaar en werd het voor gebruikers eenvoudiger om gegevens te wissen.