Facebook onthult slimme luidspreker

Facebook heeft zijn intelligente luidspreker Portal onthuld. Het apparaat bestaat naast een luidspreker ook uit een intelligente camera en videoscherm. De Portal is bedoeld om gemakkelijker videogesprekken mee te voeren.

Portal is een tegenhanger van intelligente speakers als de Google Home, HomePod van Apple en de Echo van Amazon. Mensen kunnen die apparaten allerlei taken laten uitvoeren door ertegen te praten, bijvoorbeeld om boodschappen te bestellen, muziek te bedienen of informatie op te zoeken.

Facebook wil met zijn spraakgestuurde apparaat mensen vooral binden aan zijn chat- en belfunctie Messenger. Met de Portal is het mogelijk een videogesprek te beginnen met alle andere gebruikers van die app. Gebruikers van het apparaat blijven automatisch in beeld, doordat de camera de videobeller automatisch volgt.

De onthulling van de Portal stond naar verluidt al in mei gepland, maar zou toen zijn uitgesteld wegens een groot privacyschandaal rond Facebook. Kort daarvoor werd bekend dat persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers in handen waren gekomen van het onderzoeks- en campagnebureau Cambridge Analytica.

Om privacyzorgen voor te zijn, stelt Facebook in zijn presentatie dat alle gesprekken via de Portal privé blijven. Het techbedrijf gebruikt onder meer versleuteling om videochats vertrouwelijk te houden.

Het eerste eigen apparaat uit de keuken van Facebook ooit is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten te koop en kost tussen 199 en 349 dollar. De vergelijkbare gadgets van Apple, Amazon en Google zijn ook nog niet in Nederland de te koop. Dat laatste bedrijf is van plan de Google Home dit najaar in Nederland te introduceren, naar verluidt op 24 oktober.