Facebook-moderators klagen over verplichte aanwezigheid

Ruim tweehonderd zogeheten moderators werkzaam bij Facebook zeggen dat het techbedrijf hun levens in de waagschaal legt. Dit omdat ze verplicht worden om op kantoor te werken, ook als de werkplek in een coronabrandhaard is gesitueerd. De klagers schreven een brief naar de leiding van Facebook en naar hun uitzenders.

Moderators worden wereldwijd ingezet om schadelijke content op de platformen van Facebook te verwijderen. Het gaat dan onder meer om beelden met een gewelddadige of beledigende inhoud. Vaak worden de moderators via outsourcing bij Facebook aan het werk gezet. Volgens de briefschrijvers zijn verschillende werknemers op kantoor besmet geraak met Covid-19.

Aan het begin van de crisis vroeg Facebook zijn werknemers zo veel als mogelijk thuis te werken. Maar sommige content, zoals expliciete kinderbeelden, moeten verplicht in een beveiligende omgeving worden getoetst. Facebook probeert in sommige gevallen de beelden via kunstmatige intelligentie (AI) van de platformen te weren.

Volgens de klagers is de AI van Facebook eenvoudigweg niet goed genoeg om het menselijk oordeel te vervangen en is daardoor de aanwezigheid van moderators noodzakelijk. Naast de roep om een veiligere werkplek willen de moderators ook een vast contract aangeboden krijgen bij Facebook zelf. In een eventuele overeenkomst moet dan ook een risicovergoeding worden meegenomen.