Facebook liet inhuurkrachten meeluisteren

Facebook schakelde tot voor kort inhuurkrachten in om audiofragmenten van gebruikers te transcriberen. Daar is persbureau Bloomberg achtergekomen op basis van gesprekken met ingewijden. Facebook heeft het transcriberen bevestigd, maar benadrukt dat het bedrijf hier al meer dan een week geleden mee is gestopt.

Het ging om audiofragmenten van mensen die zelf hadden aangegeven dat ze hun geluid op schrift gesteld wilden hebben, bijvoorbeeld voor een berichtje. Facebook heeft daar een computergestuurde toepassing voor. De externe krachten die meeluisterden deden dat volgens het socialemediabedrijf om te controleren of de computer zijn werk goed deed.

De laatste tijd zijn meerdere techconcerns in opspraak gekomen door meeluisteren. Zo besloot Apple te stoppen met het meeluisteren van spraakopdrachten aan het hulpje Siri en Google kwam met een vergelijkbare maatregel voor gesprekken met zijn Assistent, die onder andere in de Home-luidspreker zit. Dat Facebook nu ook volgt is opmerkelijk omdat topman Mark Zuckerberg eerder nog ontkende dat zijn bedrijf audiofragmenten verzamelde.