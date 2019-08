Facebook laat gebruikers data loskoppelen

Facebook gaat gebruikers de mogelijkheid geven om informatie die het bedrijf via andere apps en websites verzamelt, te bekijken en van hun account los te koppelen. Wie niet langer wil dat het techbedrijf zulke gegevens aan zijn of haar persoonlijke account koppelt, kan die optie over een tijdje uitschakelen.

„Mensen vragen om meer controle over hun gegevens en die willen we hen geven”, zegt een woordvoerster van Facebook. Het bedrijf stelt de eerste in de sector te zijn die gebruikers deze mogelijkheid biedt. „We hopen dat dit een debat over transparantie losmaakt.”

Het is nog niet precies bekend wanneer Nederlandse Facebookgebruikers de functie kunnen gebruiken, maar dat zal in de komende maanden zijn. Het bedrijf gaat er eerst mee testen in Ierland, Spanje en Zuid-Korea.

Facebook verzamelt net als bijvoorbeeld concurrent Google gegevens van internetgebruikers om gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Bedrijven kunnen een zogeheten pixel op hun website installeren die ongemerkt informatie van bezoekers vergaart en doorstuurt naar Facebook. Zo kan het dat iemand die in een webshop klikt op een paar schoenen maar toch afziet van aankoop, later een advertentie voor hetzelfde paar schoenen kan tegenkomen op internet.

In de app gaat Facebook laten zien van welke websites en apps het informatie heeft binnengekregen en wat het daarmee doet. Eenmaal verzamelde data wordt niet verwijderd. De informatie wordt wel losgekoppeld van het gebruikersaccount, waardoor de gegevens niet meer tot die persoon te herleiden zijn. Facebook stelt dat het niet de bedoeling is dat losgekoppelde gegevens toch weer aan een account worden verbonden.