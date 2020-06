Facebook laat gebruiker politieke advertenties uitzetten

Facebook gaat het voor gebruikers mogelijk maken om geen politieke reclames meer in hun nieuwsfeed te zien. Dat schrijft topman Mark Zuckerberg in een opiniestuk in de Amerikaanse krant USA Today. Hij maakt verder bekend dat Amerikaanse gebruikers van Facebook en Instagram aangespoord zullen worden om te stemmen in de presidentsverkiezingen.

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om de Facebook-berichten van met name de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn berichten voldeden volgens critici regelmatig niet aan allerlei richtlijnen van Facebook zoals het oproepen tot geweld en het discrimineren van bevolkingsgroepen. De posts bleven echter beschikbaar omdat Zuckerberg vond, en vindt dat de stemmen van politici gehoord moeten worden. „Iedereen wil dat politici verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze zeggen. Maar dat werkt alleen als mensen ook kunnen zien wat ze zeggen.”

Tegelijkertijd stelt Zuckerberg dat de beste manier om politici verantwoordelijk te houden voor hun daden en uitspraken is ze weg te stemmen. Daarom zet het bedrijf dan ook alle middelen in om mensen te bewegen zich te registreren om te gaan stemmen. Daarnaast geven de sociale netwerken van Facebook informatie over wanneer er gestemd kan worden en waar.

Ten slotte stelt Zuckerberg dat Facebook beter voorbereid is op verkiezingsbeïnvloeding dan vier jaar geleden. Toen was het bedrijf „te langzaam” bij het opsporen van buitenlandse inmenging, vindt de topman nu. Facebook heeft miljarden uitgegeven en allerlei tools gebouwd om die netwerken op te sporen, zegt Zuckerberg, die er verder op wijst dat Facebook die middelen al heeft ingezet bij ruim tweehonderd verkiezingen over de hele wereld.