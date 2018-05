Facebook krijgt datingdienst

Facebook werkt aan een functie die gebruikers de mogelijkheid biedt de internetgeschiedenis op het sociale netwerk te wissen.

Topman Mark Zuckerberg maakte dat dinsdag bekend ter gelegenheid van de jaarlijkse Facebookconferentie in het Amerikaanse San José. Hij zei dat Facebook het gebruikers met de privacyfunctie, genaamd ”clear history”, makkelijker wil maken de lijst met bezochte websites en allerlei opgeslagen gegevens te verwijderen.

Het sociale netwerk kwam eerder dit jaar stevig onder vuur te liggen nadat bekend was geworden dat het Britse databedrijf Cambridge Analytica informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers had misbruikt, onder meer voor de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Naar aanleiding van het schandaal had Zuckerberg al beloofd de privacy van gebruikers te verbeteren.

Tevens onthulde Zuckerberg een speciale datingdienst voor singles. Die is vooral bedoeld voor „relaties voor de lange termijn.” „Er zijn 200 miljoen mensen op Facebook die op hun profiel aangeven dat ze single zijn”, stelde de Facebook-topman. „Hier valt dus duidelijk iets te doen.”

Bij de nieuwe datingdienst wordt de privacy beter beschermd, aldus Zuckerberg. Een gebruiker moet zich speciaal aanmelden. Vrienden op Facebook kunnen niet zien dat iemand naast een normaal profiel ook een datingprofiel heeft.

Beleggers denken in ieder geval dat Facebook een geduchte concurrent gaat worden van apps zoals Tinder. Het moederbedrijf van die dienst moest dinsdag op de beurs meer dan een vijfde van zijn waarde inleveren.

Facebook kwam dinsdag ook nog op een andere manier in het nieuws. Het Britse parlement wil nog steeds dat Zuckerberg komt getuigen over de privacyaffaire en dreigt met een dagvaarding.

Verder is de virtualrealitybril van Facebookdochter Oculus, de Oculus Go, in de verkoop gegaan.