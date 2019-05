Facebook krijgt boete Turkse privacywaakhond

Facebook moet in Turkije een boete van 1,65 miljoen lira betalen, omgerekend ruim 240.000 euro. De straf is opgelegd door de Turkse privacywaakhond KVKK.

Facebook had in december naar buiten gebracht dat het een fout in de dienst had ontdekt. Tussen 13 en 25 september konden andere applicaties meer foto’s van gebruikers zien dan de bedoeling was. Facebook denkt dat bijna 7 miljoen gebruikers zijn getroffen. In Turkije zou het gaan om enkele honderdduizenden mensen. Daarom heeft de KVKK de boete opgelegd.

Facebookgebruikers kunnen andere apps toegang geven tot hun foto’s op Facebook. Meestal zien die apps alleen de foto’s die mensen op hun tijdlijn hebben gezet. Maar door de ’bug’ konden zo’n 1500 apps ook foto’s zien op andere plaatsen binnen Facebook, zoals in conceptberichten.