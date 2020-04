Facebook koopt zich in bij Indiaas Jio

Techreus Facebook heeft een belang van 10 procent genomen in het Indiase Jio Platforms. Daarvoor betaalt het Amerikaanse bedrijf 5,7 miljard dollar. Het is de grootste investering van Facebook sinds het in 2014 WhatsApp overnam.

Jio Platforms omvat verschillende apps zoals JioMart, waar Indiërs online hun boodschappen kunnen doen en thuis kunnen laten bezorgen. Facebook liet al weten mogelijkheden te zien om de onlinewinkel te koppelen aan WhatsApp. Ook het mobiele netwerk Reliance Jio valt onder Jio Platforms.

Facebook ziet India als een belangrijke markt. Het bedrijf heeft er 250 miljoen gebruikers van zijn sociale netwerk. Chatapp WhatsApp heeft er 400 miljoen gebruikers. Een nieuwe betaalfunctie in WhatsApp wordt in India als eerste getest.