Facebook in de schijnwerpers op Wall Street

De Amerikaanse effectenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag flink hoger geëindigd. Zalvende woorden van de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump deden de angst voor verdere escalatie van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten weer naar de achtergrond verdwijnen. In New York stond Facebook in de schijnwerpers vanwege de verklaring van topman Mark Zuckerberg over het privacyschandaal.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,8 procent op 24.408,00 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2656,87 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent tot 7094,30 punten.

Xi zei op een belangrijk economisch forum in Azië dat China het makkelijker zal maken voor buitenlandse bedrijven om zaken te doen in de tweede economie van de wereld. Ook zal intellectueel eigendom beter beschermd worden. Bij beleggers viel de verzoenende toon die hij aansloeg in de smaak. Eerder sloegen Peking en Washington elkaar nog om de oren met importheffingen. Autofabrikanten op Wall Street hadden dankzij opmerkingen van Xi over lagere importheffingen een goede sessie. Ford Motor, Fiat Chrysler, General Motors (GM) en Tesla gingen tot 5,2 procent vooruit.

Facebook (plus 4,5 procent) bleef in de belangstelling staan. Topman Mark Zuckerberg gaf uitleg in het Amerikaanse Congres over de privacykwestie. Eerder trok Zuckerberg in een vooraf gepubliceerde verklaring opnieuw het boetekleed aan, waarbij hij benadrukte dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd bij de onderneming. Andere beursgenoteerde sociale mediabedrijven als Snap en Twitter profiteerden en stegen tot 5,4 procent.

Telecomaanbieders Sprint (plus 17,1 procent) en T-Mobile USA (plus 5,7 procent) hebben volgens zakenkrant The Wall Street Journal gesprekken over een fusie hervat. Eerder lukte het tweemaal niet een akkoord te bereiken over samenvoeging van de twee bedrijven.

Betalingstechnologiebedrijf VeriFone Systems (plus 51,9 procent) kreeg een overnamebod van 3,4 miljard dollar door een groep investeerders onder leiding van Francisco Partners. De overnameprijs ligt 54 procent hoger dan de slotkoers van VeriFone op maandag. Na afronding van de deal verdwijnt het bedrijf van de beurs.

De Duitse fabrikant van bouwmaterialen Knauf voert de druk bij branchegenoot USG op. De Duitsers roepen de aandeelhouders op niet in te stemmen met de benoeming van nieuwe bestuurders. USG, dat nagenoeg vlak sloot, wees een eerder bod van Knauf ter waarde van 5,9 miljard dollar af omdat het te laag zou zijn.

De euro was 1,2353 dollar waard tegen 1,2332 bij het slot van de Europese beurzen. De prijs voor een vat Amerikaans olie steeg 3,7 procent tot 65,77 dollar. Brent dikte ook 3,7 procent aan tot 71,16 dollar per vat tot het hoogste niveau sinds 2014.