Facebook houdt rekening met miljardenboete

Facebook rekent op een boete van zeker 3 miljard dollar van de Amerikaanse toezichthouder FTC. Aanleiding daarvoor zijn verschillende schandalen, waaronder dat met Cambridge Analytica, waarbij Facebook het niet zo nauw nam met de privacy van zijn gebruikers.

Het socialemediabedrijf heeft in zijn resultaten over het eerste kwartaal alvast een voorziening opgenomen van 3 miljard dollar. Facebook zegt ervan uit te gaan dat de kosten in verband met de kwestie uiteindelijk tussen de 3 miljard en 5 miljard dollar zullen bedragen.

Er gingen onlangs al geruchten dat Facebook met de FTC in onderhandeling was over een schikking. Met de schandalen zou Facebook de regels van een eerdere schikking in 2011 hebben overtreden. Dat is essentieel, want de FTC kan alleen boetes uitdelen aan bedrijven die opnieuw in de fout gaan.

Facebook lijkt al die miljarden overigens makkelijk te kunnen dragen. Ondanks de megavoorziening ging er afgelopen kwartaal toch een winst van ruim 2,4 miljard dollar in de boeken. Dat is ongeveer de helft van het resultaat dat een jaar eerder werd behaald.

Door een flinke toename van de advertentie-inkomsten kwamen de totale opbrengsten ruim een kwart hoger uit op 15,1 miljard dollar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op het sociale netwerk is op jaarbasis met 8 procent opgelopen tot bijna 1,6 miljard.

„We hebben een goed kwartaal achter de rug en ons bedrijf en onze gebruikersgemeenschap blijven groeien”, benadrukt Mark Zuckerberg, oprichter en topman van Facebook. Ook beleggers lijken enthousiast te zijn over het kwartaalbericht. Het aandeel Facebook ging in de zogeheten nabeurshandel in New York stevig omhoog.