Facebook helpt Nederlanders met zoektocht naar liefde

Facebook bindt de strijd aan met datingwebsites als Lexa en Pepper. De techgigant lanceert Facebook Dating in Nederland en een groot deel van de rest van Europa. In onder meer de Verenigde Staten kon al ruim een jaar naar liefde worden gezocht op het grootste sociale netwerk ter wereld.

Mensen die de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, hoeven volgens Facebook niet bang te zijn dat dat aan al hun vrienden op het netwerk kenbaar wordt gemaakt. Ook kunnen gebruikers onder meer ‘stiekem’ kenbaar maken aan een connectie op Facebook dat ze open staan voor meer dan vriendschap. Dat wordt dan alleen bekendgemaakt wanneer die andere persoon aangeeft daar ook zo over te denken.

Facebook Dating zou al in februari in Europa worden gelanceerd. De Ierse privacywaakhond gooide evenwel roet in het eten. De toezichthouder deed een inval in het Europese hoofdkantoor van het bedrijf in Dublin en nam documenten in beslag. Facebook had volgens de Ierse autoriteiten toen nog niet voldoende duidelijk gemaakt wat de gevolgen van de introductie van de nieuwe functionaliteit zouden zijn voor de privacy van gebruikers van de dienst.

In totaal zijn er wereldwijd tot dusver meer dan 1,5 miljard koppelingen gemaakt met Facebook Dating.