Facebook grijpt in bij tienduizenden apps

Techbedrijf Facebook heeft tienduizenden apps op het sociale medianetwerk buiten werking gesteld. De ingreep is onderdeel van het lopende onderzoek naar app-ontwikkelaars dat Facebook in het voorjaar van 2018 begon in de nasleep van het privacyschandaal rond Cambrigde Analytica. Dat campagnebureau kreeg eerder ongeoorloofde toegang tot gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers.

De uitgeschakelde apps worden geassocieerd met ongeveer vierhonderd app-ontwikkelaars, aldus Facebook. Het techbedrijf voegde daaraan toe dat het niet zo hoeft te zijn dat de apps automatisch een bedreiging voor gebruikers vormden. „We boeken vooruitgang. We zullen niet alles vangen, en een deel van wat we vangen zal zijn met hulp van anderen buiten Facebook,” aldus het bedrijf in een blogpost.

Facebook kwam eerder met de Amerikaanse marktwaakhond FTC een boete van 5 miljard dollar overeen wegens verschillende privacyschandalen. Topman Mark Zuckerberg zou geen strobreed in de weg zijn gelegd bij beslissingen over het beheer van persoonlijke gegevens. Met misleidende informatie en instellingen zou Facebook sinds 2012 de privacywensen van gebruikers hebben ondermijnd. Ook wist Facebook eerder van de problemen.