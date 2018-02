Facebook: gebruiker helpen bewust te minderen

De populariteit van Facebook blijft groot. Het bedrijf zelf doet er echter alles aan om gebruikers minder lang op zijn gelijknamige netwerk te houden. Aanpassingen aan de manier waarop het nieuwsoverzicht aan gebruikers wordt gepresenteerd, resulteren dagelijks in grofweg 50 miljoen uur minder tijd die wereldwijd aan Facebook wordt besteed.

Topman Mark Zuckerberg kwam met die boodschap bij de presentatie van de jaarcijfers. Volgens hem is Facebook niet alleen in het leven geroepen voor het plezier, maar ook voor het welzijn van mensen. Investeerders konden de boodschap minder goed waarderen. Het aandeel Facebook ging in de zogeheten nabeurshandel stevig omlaag.

De aanpassingen zorgen er volgens Zuckerberg voor dat de tijd op Facebook beter wordt besteed. Het bedrijf verwacht daar vooral op de langere termijn van te zullen profiteren. Dat dit geld kost neemt Facebook voor lief.

Evengoed wist het techbedrijf meer gebruikers aan zich te binden. Dagelijks loggen 1,4 miljard gebruikers in op het netwerk. Dat betekende een stijging met 14 procent op jaarbasis, maar dat is minder dan verwacht. De omzet van Facebook kwam in het vierde kwartaal van 2017 uit op krap 13 miljard dollar, wat weer meer was dan de gemiddelde verwachting. Daarbij zette het techbedrijf een winst in de boeken van 4,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging van 19 procent op jaarbasis.