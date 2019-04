Facebook en Microsoft winnaars op Wall Street

Facebook is donderdag fors hoger geopend op de beurs in New York, na sterke kwartaalcijfers van het socialmediabedrijf. Beleggers op Wall Street zijn ook erg enthousiast over de resultaten van Microsoft. De beurswaarde van de techreus kwam hierdoor kortstondig boven de 1000 miljard dollar uit.

Het aandeel Facebook noteerde kort na de openingsbel een plus van 8,4 procent. Beleggers lieten zich duidelijk niet van de wijs brengen door de 3 miljard dollar die Facebook opzijzet voor een verwachte boete van de Amerikaanse toezichthouder FTC. Aanleiding daarvoor zijn verschillende schandalen, waaronder dat met Cambridge Analytica, waarbij Facebook het niet zo nauw nam met de privacy van zijn gebruikers.

Microsoft (plus 3,5 procent) deed wederom goede zaken met zijn clouddiensten. Zowel de omzet als de winst dikte hierdoor stevig aan. Microsoft mocht zich door zijn enorme beurswaarde even een ‘trillion dollar company’ noemen, oftewel een biljoenenbedrijf. Daarna ging de beurswaarde weer iets omlaag. Vorig jaar waren Apple en Amazon ook al een tijdje meer dan een biljoen dollar waard.

Beleggers in New York verwerken de resultaten van een groot aantal andere toonaangevende ondernemingen, zoals Tesla en 3M. De Amerikaanse beurzen lieten bij opening een wisselend beeld zien. De Dow-Jonesindex zakte in de eerste handelsminuten 0,8 procent tot 26.380 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 2923 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 8140 punten.

Tesla leverde 2,3 procent aan beurswaarde in. De maker van elektrische auto’s zette weer een verlies in de boeken na twee kwartalen op rij zwarte cijfers. Het bedrijf werd naar eigen zeggen getroffen door onvoorziene omstandigheden, waardoor minder Tesla’s van de band rolden.

Industrieel concern 3M kelderde bijna 10 procent. De producent van onder meer zelfklevende memobriefjes (Post-It) en plakband (Scotch) verlaagde zijn winstverwachting voor 2019 en schrapt duizenden banen.