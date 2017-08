Facebook beconcurreert Marktplaats

Steeds meer mensen handelen in verkoopgroepen op Facebook in tweedehandsspullen. Facebook is daarmee een serieuze concurrent voor Marktplaats geworden, meldde het AD vanmorgen.

Consumenten zijn bang voor fraude via Marktplaats en kopen of verkopen meer via Facebook. De honderden verkoopgroepen tellen ruim 2,3 miljoen leden.

Facebook lanceert binnenkort Marketplace, waar gebruikers hun spulletjes in grotere kring aan de man kunnen gaan brengen.

Marktplaats houdt de concurrentie goed in de gaten, aldus woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo. „Maar we zien zelf ook een groei van het aantal bezoekers.”