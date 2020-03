Fabrikant coronatests: beperkt tests tot patiënten met symptomen

Roche, de fabrikant van veelgebruikte tests voor het nieuwe coronavirus, roept overheden en gezondheidsorganisaties wereldwijd op deze alleen te gebruiken voor patiënten die al symptomen hebben van de ziekte Covid-19. Alleen zo kan de toevoer van voldoende testbenodigdheden op peil blijven, stelt het Zwitserse concern.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed vorige week nog de oproep om niet te zuinig om te springen met tests op het virus. „We hebben een simpele boodschap voor alle landen: test, test en test”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus in een persconferentie. Alleen dat beleid werkt volgens de WHO-chef echt tegen de verspreiding van het virus.

De tests van Roche worden ook in Nederland gebruikt om te controleren of iemand het nieuwe coronavirus heeft. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) test in Nederland al lang niet meer iedereen die symptomen van de door het coronavirus veroorzaakte ziekte Covid-19 heeft. Daarvoor is niet genoeg capaciteit.

Roche laat weten er „binnen de grenzen van de toevoer” alles aan te doen om zoveel mogelijk tests te maken en af te leveren. Volgens het bedrijf ligt het huidige maximum op miljoenen tests per maand.