„EY en KPMG laks bij controle Deense banken”

De Deense overheid is naar de politie gestapt in verband met de rol van lokale vestigingen van adviesfirma’s EY en KPMG bij een landelijk witwasonderzoek. Zowel EY als KPMG voerde boekhoudcontroles uit bij onder meer de geplaagde Danske Bank en trokken volgens de Denen niet op tijd aan de bel over witwasovertredingen.

De Deense toezichthouder begon al vorig jaar met een onderzoek naar EY toen de volledige schaal van het witwasschandaal bij Danske aan het licht kwam. De bank had miljarden euro’s aan dubieus geld verwerkt in de periode tussen 2007 en 2014. EY was de boekhouder bij Danske in 2014 en 2015. Volgens de toezichthouder kreeg EY destijds informatie in handen die om een vervolgonderzoek vroeg en die gemeld had moeten worden bij de autoriteiten. EY reageerde schriftelijk dat het meewerkt aan het onderzoek.

KPMG voerde de audits uit bij Danske voordat de bank overstapte naar EY. KPMG wordt ook genoemd in het onderzoek naar de kleine, lokale bank Kobenhavns Andelskasse, waar vermoedens van systematisch witwassen bestaan. KPMG zegt geconstateerde overtredingen aan de toezichthouder te hebben gerapporteerd.