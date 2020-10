ExxonMobil schrapt 15 procent van wereldwijde personeelsbestand

Het Amerikaanse energiebedrijf ExxonMobil gaat in de komende twee jaar het wereldwijde personeelsbestand met 15 procent inkrimpen. Dat betekent dat er in totaal ongeveer 14.000 banen worden geschrapt. Daarvan gaan er zeker 1900 verloren in de Verenigde Staten, zo maakte de oliemaatschappij donderdag bekend. Eerder deze maand kondigde Exxon al een ontslaggolf in Europa aan.

Er gaan in de VS vooral banen verloren op de managementkantoren in Houston in Texas. De inkrimping van het personeelsbestand is volgens het bedrijf het resultaat van voortdurende reorganisaties en wijzigingen in het werkproces die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De impact van de coronacrisis op de vraag naar de producten van Exxon heeft de urgentie van die veranderingen vergroot. Exxon hoopt met het schrappen van de banen „de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen”.

ExxonMobil kampt net als sectorgenoten met de gevolgen van de lage olieprijs. Die dwingt de maatschappij tot ingrijpen. Daarnaast is er steeds meer kritiek op het gebruik van fossiele brandstoffen. Met name in Europa wordt de roep om duurzame alternatieven steeds luider.

Begin oktober kondigde het bedrijf aan maximaal 1600 banen te schrappen in Europa. Daarvan gaan er in Nederland, waar circa 1500 mensen bij ExxonMobil werken, zeker 120 verloren voor het eind van 2021. In de haven van Rotterdam zijn de raffinaderij, vier chemiefabrieken en een smeeroliefabriek gevestigd en in Breda staat het hoofdkantoor van de Benelux. In België, waar circa 2400 mensen voor Exxon werken, worden 320 banen geschrapt voor eind volgend jaar.