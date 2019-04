„ExxonMobil mocht klimaatvoorstel blokkeren”

ExxonMobil mocht een aandeelhoudersvoorstel blokkeren dat de olie- en gasgigant ertoe zou dwingen met doelstellingen te komen om zijn uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te brengen. De blokkade kon rekenen op goedkeuring van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, meldt nieuwszender CNBC.

Een groep aandeelhouders, goed voor zo’n 9,5 biljoen dollar aan beheerd vermogen, wilde met het voorstel het beleid bij ExxonMobil in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daarin beloofden landen maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Die moest onder de 2 graden blijven en het liefst zelfs onder de 1,5 graad.

ExxonMobil betoogde echter dat de resolutie misleidend was en te veel ging over zaken die eigenlijk door het management besloten dienen te worden. De SEC volgt eenzelfde lijn in zijn beoordeling van de kwestie. Het voorstel zou op ‘micromanagen’ neerkomen. ExxonMobil was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Bij het Brits-Nederlandse Shell worden al meerdere jaren klimaatvoorstellen ter stemming gebracht op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Die werden weliswaar verworpen, maar Shell is zelf wel met strengere doelen gekomen om zijn CO2-uitstoot te verminderen. De beloning van het topmanagement wordt daar ook aan gekoppeld.