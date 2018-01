ExxonMobil gaat 50 miljard dollar investeren

ExxonMobil wil de komende vijf jaar 50 miljard dollar investeren. Dat bevestigde het Amerikaanse olie- en gasconcern na uitlatingen van een politicus uit Texas, de thuisstaat van het concern, op Twitter.

Volgens topman Darren Woods hebben de geplande investeringen te maken met de belastingherzieningen in de Verenigde Staten. Details over de investeringsplannen worden later deze week bekendgemaakt.

De investeringen moeten volgens Woods bestaande activiteiten versterken en infrastructuur verbeteren. „Dit zal duizenden banen opleveren, de Amerikaanse economie versterken en energieveiligheid verzekeren.”