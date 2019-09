‘Exxon Mobil verkoopt Noorse belangen’

Het Amerikaanse oliebedrijf Exxon Mobil heeft zijn belangen in Noorse olie- en gasvelden verkocht voor 4 miljard dollar. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van verschillende ingewijden. De Noorse krant Dagens Nyheter weet te melden dat Vår Energi de koper is. De verkoop betekent dat het olieconcern na ruim een eeuw niet meer actief is in Noorwegen.

Vår Energi, waar onder meer het Italiaanse olie- en gasbedrijf ENI achter zit, was een van de geïnteresseerde partijen. De afgelopen weken zou Exxon volgens de ingewijden ook met bijvoorbeeld Equinor, Aker BP en DNO uit Noorwegen en het Zweedse Lundin Petroleum hebben gepraat.

Exxon had in juni al laten weten zijn belangen in Noorwegen te willen verkopen. Het ging daarbij om minderheidsbelangen in ruim twintig velden waarvan de productie in handen was van Shell en Equinor. Het bedrijf wilde de verkoop niet bevestigen.